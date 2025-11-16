Italia, Di Lorenzo: "In questi tre mesi c'è uno spirito diverso, prepariamoci per marzo"
Giovanni Di Lorenzo, difensore dell'Italia, intervistato dalla Rai ha parlato dopo la sconfitta con la Norvegia: "Siamo partiti bene nel primo tempo, nel secondo tempo ci siamo un po' rilassati e sono venuti fuori con la loro qualità. Ci servirà le partite di marzo, poi ci giochiamo tanto e dobbiamo fare un altro tipo di partita. Sapevamo che la Norvegia era una squadra forte, abbiamo questa pausa prima dei playoff e dobbiamo affrontare la partita in maniera diversa".
Cosa porti in prospettiva?
"Si è visto uno spirito diverso in questi tre mesi, dobbiamo prepararci al meglio per marzo".
Editoriale di Enzo Bucchioni L'Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
