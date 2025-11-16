Italia, Gattuso: "Chiedo scusa ai tifosi, risultato pesante. Ma riparto dal primo tempo"

Le parole di Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell'Italia, ai microfoni della Rai dopo la sconfitta con la Norvegia: "Voglio chiedere scusa ai nostri tifosi, 4-1 è un risultato pesante. Peccato dopo un primo tempo molto buono, da squadra vera. La delusione più grande è il secondo tempo, ci lecchiamo le ferita e complimenti a loro. Ripartire dal primo tempo che abbiamo fatto, si è fatta valere la squadra ma nel secondo tempo abbiamo fatto tantissima fatica".

In cosa è mancata l'Italia?

"Nelle distanze, nel primo tempo eravamo più compatti. Abbiamo dato campo a loro, nel primo tempo non hanno avuto campo. La partita è stata questa".

Da questo ciclo cosa porta lei in prospettiva?

"Riparto dal primo tempo, abbiamo giocato da squadra compatti. Dobbiamo migliorare, la partita è cambiato quando hanno fatto il primo tiro in porta nel secondo tempo e ci siamo impauriti".