Rastelli: "Solo l'Inter può perdere questo scudetto. Il Napoli deve farsi trovare pronto"

Intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli, Massimo Rastelli ha commentato il match di venerdì contro il Cagliari: "Sarà una gara importante per entrambe le squadre, perché ognuna vuole raggiungere il proprio obiettivo il prima possibile. A Cagliari è sempre difficile giocare, è una partita molto sentita dai tifosi. Il Cagliari arriva da una sconfitta pesante e cercherà di reagire, quindi per il Napoli sarà una gara complicata. Gli azzurri stanno bene, stanno recuperando giocatori importanti, ma sarà fondamentale non sottovalutare l’impegno".

Chi potrebbe fare la differenza, secondo Rastelli, è De Bruyne fra le linee: "Contro il Lecce ha dimostrato tutta la sua intelligenza tattica. Si è posizionato tra le linee con grande qualità, ricevendo sempre con la postura giusta e verticalizzando subito. Mi è piaciuto anche il coraggio dei compagni, che lo cercavano immediatamente. Quando affronti squadre chiuse, serve personalità per giocare in avanti, e De Bruyne in questo è straordinario".

Infine un commento sulla corsa scudetto e sulla possibilità che questa possa essere riaperta: "Il Napoli deve pensare a fare il massimo dei punti possibili - ha concluso -. Il calendario, sulla carta, permette di fare un grande bottino. Poi tutto dipenderà dall’Inter: è l’unica che può perdere questo Scudetto. Il Napoli deve farsi trovare pronto e approfittare di eventuali passi falsi".