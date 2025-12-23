Neres incanta nel Napoli, l'assist di Lang per il Brasile: taggato Ancelotti sui social

David Neres è stato il grande protagonista della Supercoppa Italiana 2025, avendo messo a segno 3 dei 4 gol totali realizzati dalla sua squadra nella doppia vittoria per 2-0, prima contro il Milan e quindi con il Bologna, che ha permesso agli azzurri di sollevare il secondo trofeo dell'era Conte e il settimo con De Laurentiis presidente.

Dopo lo scorso anno di adattamento, ora Neres si sta ritagliando un posto da protagonista assoluto con il Napoli, tanto da aver indotto Conte a non toglierlo praticamente più dal campo, modificando la struttura tattica della sua squadra. In questo primo scorcio di questa stagione all'ombra del Vesuvio, l'esterno classe 1997 ha messo insieme 22 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e appunto Supercoppa, totalizzando 6 gol.

Ancora però Neres non è riuscito a conquistarsi uno spazio in pianta stabile con la Nazionale del Brasile, con cui ha comunque 8 presenze e 1 gol in partite ufficiali. Un assist per lui è arrivato nelle scorse ore dal compagno di spogliatoio Noa Lang, che ha pubblicato una Instagram Stories dei festeggiamenti di ieri sera, taggando allo stesso momento sia Neres che il suo commissario tecnico nella Selecao, il mister italiano Carlo Ancelotti.