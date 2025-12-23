TMW Radio Giacomo Ferri: "Torino, usciti da un momento difficile. Napoli, mi pare che..."

L'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Juve, Ottolini nuovo ds:

"E' giusto che la Juve abbia puntato su di lui, ma è chiaro che arriva in un contesto diverso. Ha un vantaggio, c'è Spalletti che ha esperienza. Se sei solo fai poco, ma se hai una società che ha idee ed esperienze puoi dare molto".

Potrebbe essere l'indicazione Ottolini per prolungare con Spalletti?

"Nel calcio ho vissuto il mercato. Ci sono dei momenti in cui un tecnico chiede il giocatore con certe caratteristiche, ma dipende poi da cosa decide alla fine il presidente e magari devi andare su una seconda scelta. Se hai ds e allenatore che hanno esperienza, credo che poi devi solo convincere il presidente".

Gilardino a rischio a Pisa, il possibile sostituto è Davide Ancelotti:

"Può succedere di tutto, ma perché cambiare. E' una squadra partita per la salvezza, ha la coperta un po' corta ma Gilardino è un allenatore che ha già avuto esperienze in Serie A".

Torino, due vittorie su due:

"Eravamo in una situazione non bella, ma alla fine ha vinto contro una Cremonese in un buon momento. Sono contento che si è usciti da una situazione difficile. Se sbagliavi ti trovavi nel calderone e sarebbe stato difficile. Non puoi vivere in una situazione tranquilla ancora, dovresti fare dei punti in più, ma ora questi sei punti sono importanti".

Che messaggio manda il Napoli con la vittoria della Supercoppa?

"Ovvio che manda un messaggio, tutte le vittorie ti danno qualcosa in più. Abbiamo visto come erano tutti contenti nel finale. Hanno dimostrato che ci tenevano a questa coppa, sono contento per Conte. Ora si stanno tirando fuori dalle difficoltà. Deve recuperare ora degli infortunati, se riesce a recuperare quei 2-3 fondamentali...Mi pare si sia ricreato un gruppo vero".