Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Giuffredi: "Di Lorenzo ha avuto un blackout. ADL miglior presidente di sempre del Napoli"

Giuffredi: "Di Lorenzo ha avuto un blackout. ADL miglior presidente di sempre del Napoli"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Alessio Del Lungo
Oggi alle 16:56Serie A
Alessio Del Lungo

Sono giorni pieni di interviste quelli di Mario Giuffredi, agente tra gli altri anche di Giovanni Di Lorenzo, che a Radio CRC ha commentato così il successo in Supercoppa Italiana del Napoli sul Bologna: "Quando si vince, l’emozione c’è sempre ed è normale che ci sia per uno come me che è partito da zero. Le vittorie non sono mai scontate e successi come quello di ieri ci aiutano a ripercorrere la storia della nostra vita professionale dove siamo partiti fino a dove siamo arrivati con i miei giocatori, in questo caso con Giovanni, poiché pensi: 'Non avrei mai pensato di ottenere queste vittorie e successi e che tutte queste cose accadessero. Giovanni ha avuto persino un momento di blackout nell’anno del decimo posto e nel post dove stava per andare via. Vedere quello che ha fatto è sensazionale e bellissimo. A lui sono molto legato poiché oltre ad essere un grande calciatore, è un grande uomo e ragazzo di grande umiltà. Mi auguro che sia Politano che Di Lorenzo chiudano il 2026 vincendo il terzo scudetto e vadano a giocarsi il Mondiale da grandi protagonisti'".

Giuffredi ha parole di elogio per De Laurentiis: "È senza dubbio il miglior presidente della storia del Napoli, dopo di che, Ferlaino si è caratterizzato per aver portato Maradona a Napoli, ma Aurelio a livello imprenditoriale e di risultati ha fatto un qualcosa di unico per la città di Napoli. De Laurentiis è stato prima di tutto un Presidente innovativo che non si è mai nascosto e che ci ha messo sempre la faccia, soprattutto nei momenti negativi dove è riuscito sempre a trovare una via d’uscita. Ha dato tanto alla città di Napoli, difendendo il suo club, facendo rispettare la napoletanità e portando in giro per il mondo un'etichetta di una società seria come lo è il Napoli ora dove il club rispetta i pagamenti, i bilanci e le regole. Tutto ciò è super gratificante".

Infine conclude: "Dopo l’era di Maradona, era difficile riportare un certo entusiasmo, una grande passione e dei risultati in una piazza come Napoli e creare una struttura societaria come quella del club azzurro ora. Lui ci è riuscito e dobbiamo esserne tutti orgogliosi e sono sicuro che Aurelio continuerà a vincere".

Articoli correlati
Giuffredi: "A breve parlerò con Manna del futuro di Ambrosino, Vergara e Marianucci"... Giuffredi: "A breve parlerò con Manna del futuro di Ambrosino, Vergara e Marianucci"
L'agente di Politano e Di Lorenzo: "Mai preoccupato per Matteo, Giovanni capitano... L'agente di Politano e Di Lorenzo: "Mai preoccupato per Matteo, Giovanni capitano di tutti"
Napoli, l'agente di Politano e Di Lorenzo: "Scontro con Conte? Fantasia, lo seguono... Napoli, l'agente di Politano e Di Lorenzo: "Scontro con Conte? Fantasia, lo seguono in silenzio"
Altre notizie Serie A
Il miglior difensore del 2025? Frey vota Inter: "Dimarco grande, ma Dumfries mi ha... Il miglior difensore del 2025? Frey vota Inter: "Dimarco grande, ma Dumfries mi ha emozionato"
Paratici in arrivo a Firenze, Federico Russo: "Serve qualcuno che sistemi questa... Paratici in arrivo a Firenze, Federico Russo: "Serve qualcuno che sistemi questa sciagura calcistica"
Mercato "a saldo zero": la posizione del Napoli sul vincolo per gennaio Mercato "a saldo zero": la posizione del Napoli sul vincolo per gennaio
Futuro criptico all'Atalanta, ma Lookman devastante con la Nigeria: 1 gol ogni 2... Futuro criptico all'Atalanta, ma Lookman devastante con la Nigeria: 1 gol ogni 2 gare
L'agente di Ranieri: "De Gea nuovo capitano? Luca è serenissimo, la fascia non è... L'agente di Ranieri: "De Gea nuovo capitano? Luca è serenissimo, la fascia non è un problema"
Fullkrug avrà la 9: tutti i nomi dopo Inzaghi, Giroud ha già rotto la 'maledizione'... Fullkrug avrà la 9: tutti i nomi dopo Inzaghi, Giroud ha già rotto la 'maledizione'
De Marco a Open VAR: "La trattenuta in area tra Terracciano e Noslin? Decisione corretta"... De Marco a Open VAR: "La trattenuta in area tra Terracciano e Noslin? Decisione corretta"
Dalla storia alla "Curva più grande d'Europa": il nuovo stadio della Roma in 3 punti... Dalla storia alla "Curva più grande d'Europa": il nuovo stadio della Roma in 3 punti
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Le più lette
1 Maifredi: "La Juventus è una delle poche che ha un campione in rosa. E ora rientra Bremer..."
2 Primi botti di mercato: il Milan accoglie Fullkrug, la Juventus ha un nuovo direttore sportivo
3 Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
4 Possibile intreccio di mercato tra Inter e Juve, Tuttosport: "Muharemovic porta Frattesi"
5 La Juventus ha il nuovo direttore sportivo, Allegri il centravanti: le top news delle 13
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Destiny di nome e di fatto. La Juve chiama Elimoghale, il talento più cristallino delle giovanili
Immagine top news n.1 Il Milan saluta Origi con 23 parole di comunicato. L'ultima gara del belga quasi mille giorni fa...
Immagine top news n.2 Lazio mercato sbloccato. Napoli e Pisa ferme, il Como ripiana. Ecco le scelte sui conti
Immagine top news n.3 Strada spianata per Ottolini alla Juventus: il ds ha appena firmato la risoluzione col Genoa
Immagine top news n.4 Italia, Gattuso: "Il Mondiale è un chiodo fisso. Dai ragazzi grande senso di appartenenza"
Immagine top news n.5 Inter e Juventus su Muharemovic, ma il Sassuolo vuole tenerlo almeno fino all'estate
Immagine top news n.6 Milan, iniziate le visite mediche di Niclas Fullkrug: le immagini
Immagine top news n.7 Ottolini nuovo ds della Juventus. Possibile presentazione alla cena di squadra di stasera con Elkann
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
Immagine news podcast n.2 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
Immagine news podcast n.3 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.4 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ferrarese sul girone d'andata di C: "Vicenza un vero e proprio rullo compressore"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, ecco il segnale mandato al campionato secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 L'osservatore Palma: "L'Inter sul centrale Coulibaly. Mascardi tra Milan e Genoa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il miglior difensore del 2025? Frey vota Inter: "Dimarco grande, ma Dumfries mi ha emozionato"
Immagine news Serie A n.2 Paratici in arrivo a Firenze, Federico Russo: "Serve qualcuno che sistemi questa sciagura calcistica"
Immagine news Serie A n.3 Mercato "a saldo zero": la posizione del Napoli sul vincolo per gennaio
Immagine news Serie A n.4 Futuro criptico all'Atalanta, ma Lookman devastante con la Nigeria: 1 gol ogni 2 gare
Immagine news Serie A n.5 L'agente di Ranieri: "De Gea nuovo capitano? Luca è serenissimo, la fascia non è un problema"
Immagine news Serie A n.6 Fullkrug avrà la 9: tutti i nomi dopo Inzaghi, Giroud ha già rotto la 'maledizione'
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 18ª giornata: Modena-Monza visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.2 Bracaglia rinnova con il Frosinone fino al 2028, l’agente: “È un simbolo della Ciociaria”
Immagine news Serie B n.3 Avellino, interesse per Riccio della Sampdoria: Aiello valuta i rinforzi in difesa
Immagine news Serie B n.4 Simone Verdi al Sudtirol: ritorno in campo dopo sette mesi, Castori punta sull’esperienza
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro forza 4. Antonini: "Serviva un po' di pazienza. Cesena? Una grande squadra"
Immagine news Serie B n.6 Commissione sui conti dei club in Serie B: colpite Cesena, Frosinone, Padova e Venezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ferrarese sul girone d'andata di C: "Vicenza un vero e proprio rullo compressore"
Immagine news Serie C n.2 Trapani, il TAR respinge il ricorso contro il -8 in classifica. Si andrà al Consiglio di Stato
Immagine news Serie C n.3 Picerno, tesserato il difensore Alessandro Bassoli. Greco: "Profilo di grande esperienza"
Immagine news Serie C n.4 Triestina, si muove il mercato attorno a Gunduz: sirene dalla Serie B per il turco
Immagine news Serie C n.5 Il Novara a lavoro per il post Zanchetta. Zaffaroni e Dossena tra i papabili, ma non solo
Immagine news Serie C n.6 Carpi, il ds Bernardi: "Cortesi è un nostro giocatore fino al 2028 e nessuno fin qui ce l’ha chiesto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Giugliano non si muove: "Resto qua, il mio futuro è in panchina"
Immagine news Calcio femminile n.5 Rita Guarino riparte dall'Inghilterra: è la nuova allenatrice del West Ham
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, chiusi gli ottavi di finale: tutte le squadre qualificate
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?