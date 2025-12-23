Giuffredi: "Di Lorenzo ha avuto un blackout. ADL miglior presidente di sempre del Napoli"

Sono giorni pieni di interviste quelli di Mario Giuffredi, agente tra gli altri anche di Giovanni Di Lorenzo, che a Radio CRC ha commentato così il successo in Supercoppa Italiana del Napoli sul Bologna: "Quando si vince, l’emozione c’è sempre ed è normale che ci sia per uno come me che è partito da zero. Le vittorie non sono mai scontate e successi come quello di ieri ci aiutano a ripercorrere la storia della nostra vita professionale dove siamo partiti fino a dove siamo arrivati con i miei giocatori, in questo caso con Giovanni, poiché pensi: 'Non avrei mai pensato di ottenere queste vittorie e successi e che tutte queste cose accadessero. Giovanni ha avuto persino un momento di blackout nell’anno del decimo posto e nel post dove stava per andare via. Vedere quello che ha fatto è sensazionale e bellissimo. A lui sono molto legato poiché oltre ad essere un grande calciatore, è un grande uomo e ragazzo di grande umiltà. Mi auguro che sia Politano che Di Lorenzo chiudano il 2026 vincendo il terzo scudetto e vadano a giocarsi il Mondiale da grandi protagonisti'".

Giuffredi ha parole di elogio per De Laurentiis: "È senza dubbio il miglior presidente della storia del Napoli, dopo di che, Ferlaino si è caratterizzato per aver portato Maradona a Napoli, ma Aurelio a livello imprenditoriale e di risultati ha fatto un qualcosa di unico per la città di Napoli. De Laurentiis è stato prima di tutto un Presidente innovativo che non si è mai nascosto e che ci ha messo sempre la faccia, soprattutto nei momenti negativi dove è riuscito sempre a trovare una via d’uscita. Ha dato tanto alla città di Napoli, difendendo il suo club, facendo rispettare la napoletanità e portando in giro per il mondo un'etichetta di una società seria come lo è il Napoli ora dove il club rispetta i pagamenti, i bilanci e le regole. Tutto ciò è super gratificante".

Infine conclude: "Dopo l’era di Maradona, era difficile riportare un certo entusiasmo, una grande passione e dei risultati in una piazza come Napoli e creare una struttura societaria come quella del club azzurro ora. Lui ci è riuscito e dobbiamo esserne tutti orgogliosi e sono sicuro che Aurelio continuerà a vincere".