Simone Verdi si allena già con il SudTirol. C'è il nulla osta del Como: la nota dei tirolesi
Pronto il primo colpo di mercato in casa SudTirol, con la stessa società che di fatto annuncia quello che potrebbe essere il primo innesto: a partire da quest'oggi, infatti, agli ordini di mister Fabrizio Castori si sta allenando il trequartista Simone Verdi. Il tutto è stato reso possibile grazie al nulla osta concesso dalla società di appartenenza del giocatore, il Como, che a breve lo cederà ai biancorossi: ovviamente, per questo, servirà attendere il via delle operazioni di calciomercato invernale (fissato al 2 gennaio).
Intanto, riportiamo la nota del SudTirol:
"L’FC Südtirol comunica che, in data odierna, il calciatore Simone Verdi ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra, in virtù del nulla osta concesso dalla società Como 1907 - titolare dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore -, in attesa dell’apertura della sessione invernale di calciomercato.
L’FC Südtirol ringrazia la società Como 1907 per la consueta disponibilità dimostrata".
