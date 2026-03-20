Italia, i convocati di Gattuso. Parla Allegri, l'Inter vuole blindare Barella: le top news delle 13

Sono 28 i calciatori convocati dal Ct Gennaro Gattuso e il volto nuovo è quello di Marco Palestra, difensore del Cagliari classe 2005 alla prima chiamata in Nazionale maggiore. Torna a vestire la maglia azzurra Federico Chiesa, campione d’Europa nel 2021 e lontano dalla Nazionale da EURO 2024. Prima convocazione con Gattuso anche per Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli, assenti rispettivamente dal marzo e dal novembre 2024.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

La Juventus punta con insistenza Bernardo Silva. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza è pronta ad offrire all'esterno d'attacco lusitano un contratto molto corposo di tre anni con opzione per il quarto per strappare il sì del calciatore.

Mateo Retegui vuole solamente tornare in Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il papà del calciatore, dopo aver parlato con il Milan, ha avuto un contatto diretto anche con Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, persona che conosce molto bene dai tempi del Genoa. Il problema è che l'Al-Qadisiya non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire in prestito o di regalarlo e l'ingaggio che percepisce in Arabia Saudita il centravanti è altissimo.

Il Bournemouth piomba su Luis Henrique. L'esterno brasiliano dell'Inter era stato a un passo dall'addio già in inverno, quando club turchi lo hanno messo nel mirino. A distanza di qualche mese, ecco che la Premier League chiama. Ci sono già stati contatti informali fra le parti per capire quale possa essere la valutazione. L'Inter ha chiesto 22 milioni di euro più 5 di bonus. Una cifra alta ma non impossibile per i club inglesi. Nelle prossime settimane sono attesi degli sviluppi, con la sensazione che si possa arrivare a dama in estate.

Luca Reggiani lega il suo futuro al Borussia Dortmund. Il difensore italiano ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club della Bundesliga, la cui durata non è stata resa nota. La firma arriva a coronamento di settimane di ottime prestazioni con la prima squadra: a soli 18 anni, Reggiani ha collezionato quattro presenze in campionato, di cui due da titolare, e il 26° turno lo ha visto entrare nella storia come il più giovane italiano a segnare in Bundesliga.

L'idea di Aurelio De Laurentiis per Stanislav Lobotka è chiara. Lo slovacco ha ancora un anno di contratto con il Napoli e lo cede solamente a un club estero, non alla Juventus. Anche perché attualmente non varrebbe molto - tra i 15 e i 20 milioni di euro - e un suo eventuale sostituto costerebbe comunque di più. Quindi Lobotka, con ogni probabilità, andrà a scadenza nel 2027.

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista a DAZN, parlando così del mercato dei biancocelesti: "La Lazio è stata la società che ha più movimentato, sia in uscita, che in entrata. Non abbiamo messo sul mercato o alla porta nessuno, ma quando di trovi di fronte a reiterate richieste da parte dei giocatori o dei procuratori, che vogliono andare via perché ci sono squadre che gli allungano i contratti, che gli danno il triplo dei soldi… Beh, con molta tranquillità e onestà bisogna accontentarli, perché io ritengo che all'interno dello spogliatoio ci devono essere giocatori motivati".

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato anche del futuro di Luka Modric, che dovrà decidere a fine stagione se restare o meno in rossonero: "Io non ho parlato con Luka. Dipende da lui". Parole poi anche sulla corsa Scudetto: "È normale che la sconfitta contro la Lazio, come ho detto anche dopo la partita, abbia inciso tanto. L'Inter pensava di aver perso due punti, e alla fine ne ha guadagnato uno. Ancora è tutto aperto, fino a quando la matematica non dirà il contrario. L'Inter ha tanti punti di vantaggio e ha il destino nelle proprie mani. Noi ce l'abbiamo per la Champions. Quando la matematica dirà che non potremo più raggiungere i nerazzurri, vorrà dire che lo Scudetto non lo potremmo più vincere".

"Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra. I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi. Il club, ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff". La gara contro la Juventus non è a rischio rinvio.

L'Inter vuole rinnovare il contratto di Nicolò Barella. Il centrocampista sardo ha un contratto che attualmente scade il 30 giugno del 2029, ma in cantiere c'è già l'idea di prolungare l'accordo fino al 2031, passando da tre anni a cinque e, di fatto, togliendolo dal mercato nonostante i tanti interessamenti nel corso dei mesi. Lo stesso Barella sta bene a Milano e non ha intenzione di salutare. Gli apprezzamenti sono continui ma lo stipendio è considerato adeguato - guadagna oltre 6 milioni di euro a stagione - e andrebbe via solamente se costretto. Nelle prossime settimane incominceranno i colloqui per arrivare a un accordo entro la fine del 2026. Da parte dell'Inter stessa verrebbero prese in considerazione solo offerte irrinunciabili, quindi vicine alle tre cifre che, al momento, non sembrano profilarsi all'orizzonte.