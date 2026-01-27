Italia-Irlanda del Nord, al via la vendita dei biglietti: prezzi da 25 a 320 euro

Sono stati comunicati dalla FIGC i prezzi dei biglietti per Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei play-off mondiali in programma giovedì 26 marzo (ore 20.45) allo Stadio di Bergamo. La prima fase di vendita, che si terrà dal 6 al 10 febbraio, sarà riservata ai titolari della Vivo Azzurro Membership Card. Dal 10 al 16 febbraio seguirà quindi una seconda fase di vendita dedicata agli abbonati dell’Atalanta (campionato) e a chi ha acquistato il tagliando per Italia-Estonia dello scorso 5 settembre, mentre il 17 febbraio prenderà il via la vendita libera.

I biglietti potranno essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18 e gli Over 65.

I Prezzi dei biglietti

Skybox Rinascimento - 320 Euro

Skybox Sud - 300 Euro

Tribuna Rinascimento Con Hospitality 1968 – 300 Euro

Tribuna Rinascimento Con Hospitality 1934/1938/2020 – 250 Euro

Tribuna Ovest Con Hospitality 2020 – 250 Euro

Tribuna D’onore – 80 Euro

Tribuna Ovest – 70 Euro

Tribuna Ovest Ridotto Over 65 – 65 Euro

Tribuna Ovest Ridotto Vivoazzurro – 60 Euro

Tribuna Ovest Ridotto Under 12 – 35 Euro

Tribuna Rinascimento - 70 Euro

Tribuna Rinascimento Ridotto Over 65 – 65 Euro

Tribuna Rinascimento Ridotto Vivoazzurro – 60 Euro

Tribuna Rinascimento Ridotto Under 12 – 35 Euro

Curve Nord E Sud – 25 Euro

Curva Sud Ridotto Famiglia Adulto – 20 Euro

Curva Sud Ridotto Famiglia Under 18 – 14 Euro

Curva Nord E Sud Ridotto Under 12 – 10 Euro