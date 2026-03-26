TMW Italia-Irlanda del Nord, formazioni a confronto: oltre 400 milioni di differenza

Oltre 400 milioni di euro di differenza. Detto che le valutazioni di mercato non vanno in campo, è questo il gap tra le probabili formazioni dell’Italia e dell’Irlanda del Nord, impegnate questa sera a Bergamo nella semifinale degli spareggi per l’acceso ai Mondiali.

Se tra le due rose la distanza economica è ancora più netta - oltre 700 milioni -, la forbice resta ampia anche considerando i ventidue giocatori che dovrebbero essere schierati dai rispetti ct, Gattuso e O’Neill. Solo quattro giocatori nordirlandesi hanno una valutazione più alta rispetto a un azzurro, Politano del Napoli, condizionato da età e contratto. Se poi giocasse Marco Palestra - che Transfermarkt valuta 30 milioni di euro - il gap sarebbe ancora più ampio. Poi, però, c’è il campo.

Italia

Donnarumma - Manchester City - 45 milioni di euro

Mancini - Roma - 15 milioni di euro

Bastoni - Inter - 70 milioni di euro

Calafiori - Arsenal - 50 milioni di euro

Politano - Napoli - 8 milioni di euro

Barella - Inter - 50 milioni di euro

Locatelli - Juventus - 25 milioni di euro

Tonali - Newcastle - 80 milioni di euro

Dimarco - Inter - 50 milioni di euro

Kean - Fiorentina - 40 milioni di euro

Retegui - Al-Qadsyiah - 40 milioni di euro

Irlanda del Nord

Charles - Sheffield Wednesday - 0,5 milioni di euro

Spencer - Oxford United - 1,2 milioni di euro

Hume - Sunderland - 22 milioni di euro

McNair - Hull City - 2,8 milioni di euro

McConville - Norwich City - 2,4 milioni di euro

Devenny - Crystal Palace - 12 milioni di euro

Galbraith - Swansea - 1,5 milioni di euro

Lions - Kilmarnock - 0,35 milioni di euro

Charles - Southampton - 12 milioni di euro

Price - WBA - 10 milioni di euro

Donley - Oxford United - 1,5 milioni di euro