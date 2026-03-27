Roma, Zaragoza verso l'addio a giugno: riscatto sempre più lontano, i dettagli

Futuro tutto da scrivere per Bryan Zaragoza. Gian Piero Gasperini attendeva con ansia rinforzi sulle fasce d'attacco e alla fine a Roma è approdato, in prestito dal Bayern Monaco, il giocatore spagnolo. Che dopo le iniziali buone premesse però non ha ancora convinto fino in fondo, oggi come oggi. Sei le presenze raccolte fino a qui, con un assist (nella sfida contro il Napoli) e zero gol. Solo tre le apparizioni da titolare, a conferma che lo stesso Gasperini ancora non è convinto dal suo impatto.

Come riporta il quotidiano La Stampa oggi in edicola, ci sono pochi dubbi riguardo alla scelta che dovrebbe fare il club giallorosso la prossima estate. Il giocatore infatti è arrivato nella Capitale con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato a 13,5 milioni, che scatterebbe in caso di qualificazione in Champions League o Europa League, ma anche nel caso in cui raccogliesse almeno il 50% delle presenze da almeno 45 minuti. Praticamente impossibile andando avanti così, insomma.

E stando a quanto si legge, la Roma non lo vorrebbe provare a riscattare, a costo di pagare una penale da 500mila euro in caso di mancato riscatto dal Bayern Monaco. La spesa totale fra prestito oneroso e mancato riscatto sarebbe in quel caso di circa 3,5 milioni.