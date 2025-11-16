Italia ko, Teotino duro: "In questo momento non siamo niente, grande preoccupazione"

Termina nel peggiore dei modi l'avventura dell'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Perdendo per 1-4 a San Siro contro la Norvegia, gli azzurri certificano il secondo posto del Gruppo I - solo un utopico 9-0 ai danni degli scandinavi avrebbe portato al primato - e danno un bruttissimo segnale in vista dei playoff.

A fine partita, dagli studi di Sky Sport, Gianfranco Teotino non ha risparmiato critiche alla prestazione della Nazionale di Gattuso: "In questo momento non siamo niente, non c'è un'Italia. A livello di condizione ha fatto un po' di pressing solo nel primo tempo, poi quando gli avversari hanno iniziato a giocare ci siamo concretamente sciolti. Lì abbiamo visto difensori che non sono capaci di marcare e centrocampisti che non sono capaci di raddoppiare. Si salvano solo gli attaccanti, che si sono un po' sbattuti. Il sistema di gioco fa acqua da tutte le parti, la preoccupazione è altissima".