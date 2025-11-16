Italia, Locatelli: "A marzo abbiamo una grande responsabilità, dobbiamo prendercela"

Le parole di Manuel Locatelli, centrocampista dell'Italia, ai microfoni della Rai dopo la sconfitta con la Norvegia: "C'è dispiacere, abbiamo fatto un buon primo tempo e quando li abbiamo presi ci siamo un po' disuniti. Sappiamo la responsabilità che abbiamo a marzo, dobbiamo andare con un'altra carica e prenderci le nostre responsabilità. Siamo un bel gruppo, ci siamo

Cosa è cambiato nel secondo tempo?

"Secondo nel secondo tempo abbiamo concesso dei contropiedi che nel primo non ne avevamo fatto, sicuramente quando ripartono hanno dei giocatori forti davanti. Bisogna analizzare dove abbiamo sbagliato".

La gestione della partita?

"La verità è il campo, dobbiamo fare di più. Non so come poter farlo, ma stiamo lavorando per arrivare al Mondiale e bisogna cercare di farlo con il lavoro".

Dove preferisci giocare in mezzo al campo?

"Bisogna vedere anche le caratteristiche dei compagni, alla fine mi trovo bene da play o da mezzala ma tanto dipende dall'interpretazione".

Serve del carattere dopo questo secondo tempo.

"Abbiamo bisogno di essere tutti uniti, dobbiamo andare ai Mondiali e fino a marzo dobbiamo darci una mano tutti. Sappiamo che bisogna dare di più".