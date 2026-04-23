Italia ripescata ai Mondiali? Enrico Mentana: "Sarebbe squallido e ingiusto"

Si fa un gran parlare della possibilità che l'Italia venga ripescata al posto dell'Iran e che partecipi quindi alla prossima edizione dei Mondiali. Uno scenario sul quale si è espresso nelle scorse ore anche Andrea Abodi, Ministro per lo Sport dell'attuale compagine al Governo: "L'eventuale ripescaggio dell'Italia al Mondiale 2026, primo non è possibile, secondo non è opportuno. Non so cosa venga prima. Ci si qualifica sul campo".

Dello stesso avviso, tra i tanti pareri arrivati nelle ultime, è anche Enrico Mentana: "Essere ripescati ai mondiali di calcio da imbucati, al posto di una nazione qualificata sul campo, ma esclusa perché in guerra con il paese ospitante, sarebbe squallido e ingiusto e offensivo per la nostra storia sportiva", ha scritto in un post pubblicato sui propri profili il direttore del Tg di La7, commentando la notizia del Financial Times sulla proposta che sarebbe arrivata dall'inviato di Donald Trump, Paolo Zampolli, che vorrebbe escludere la Nazionale asiatica in favore proprio degli azzurri.