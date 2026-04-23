Udinese, Nani: "Abbiamo lanciato molti giovani interessanti, dobbiamo continuare così"

Gian Luca Nani, Group Technical Director dell’Udinese, ha tracciato un bilancio della stagione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sottolineando i progressi del gruppo friulano e la linea seguita dal club. Il dirigente ha evidenziato come "la squadra dimostra di avere grandi talenti, ma essendo molto giovane questi alti e bassi sono normali", spiegando che la crescita passerà inevitabilmente dalla maturazione collettiva: "Quando avremo un po' più di solidità e continuità allora potremmo provare ad affrontare un campionato diverso".

Nani ha poi rimarcato il raggiungimento dell’obiettivo stagionale, centrato con largo anticipo: "Quest'anno l'obiettivo era salvarci senza patemi e l'abbiamo raggiunto salvandoci a gennaio, quindi da questo punto siamo contenti". Un percorso costruito anche attraverso la valorizzazione dei giovani: "Abbiamo lanciato molti giovani interessanti e continuiamo su questo percorso". Lo sguardo resta però rivolto al futuro, con ambizioni chiare ma sempre in linea con la filosofia societaria: "Fa parte della natura umana avere un'ambizione: cercheremo di programmare seguendo i nostri parametri e la nostra filosofia per cercare di salvarci sempre prima".