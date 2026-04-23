Modena, è Bianco il rimpianto di Rivetti: "Forse poco empatico, ma è un grande tecnico"

Nel corso del convegno ‘L’arte dell’errore: come trasformare lo sbaglio in successo’, il patron e presidente del Modena Carlo Rivetti ha parlato di quello che ritiene, a posteriori, l’errore più grande commesso alla guida degli emiliano facendo il nome di Paolo Bianco, allenatore che oggi è in lotta per la promozione diretta in Serie A con il Monza. Bianco era stato alla guida del Modena dal 2023 all’aprile del 2024, venendo esonerato dopo la trentatreesima giornata di campionato dopo aver raccolto 39 punti e venendo sostituito in quel finale di stagione da Pierpaolo Bisoli che condusse la squadra al decimo posto.

“Devo dire che Bianco è uno dei miei più grandi rimpianti senza alcun dubbio. Posso dire che forse qui si è rivelato poco empatico e la piazza non lo ha digerito più di tanto. - spiega Rivetti come riporta La Gazzetta di Modena - Ma a livello calcistico e professionale è un grande allenatore e lo sta dimostrando”.

Spazio poi al presente e al futuro di Andrea Sottil: “Credo che di allenatori ne abbiamo cambiati troppi, anche perché mi lego a loro. Ma a parte questo credo che se in fase progettuale si continuano a cambiare gli interpreti vuol dire che il progetto vero e proprio non c’è. Speriamo che il periodo dei cambiamenti sia finito”.