Cremonese all'esame Napoli, Giampaolo: "Non bisogna guardare in faccia all'avversario"

"La Cremonese fatica a segnare? Non mi interessa parlare delle problematiche, ma di contestualizzare la partita che dobbiamo fare nel migliore dei modi. Cerco di preparare al meglio la squadra alle eventualità che possono presentarsi, non mi interessa ciò che c’è o non c’è, non è il momento di fare questo genere di discorsi". Il tecnico grigiorosso Marco Giampaolo è intervenuto così in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Cremonese, parlando così del momento della squadra - ancora in cerca di una difficile salvezza - e del prossimo avversario.

Come affrontare una partita difficile come quella di domani, forse la più complicata di questa ultima parte di campionato?

“Non so se sarà la più difficile delle ultime cinque, anche le prossime lo saranno altrettanto. Come già detto nelle scorse settimane, non bisogna guardare in faccia all’avversario: conosciamo la qualità e i meriti del Napoli ed è chiaro che sono una squadra forte e di valore assoluto. La partita sarà difficilissima, ma ogni gara va sempre giocata: i ragazzi dovranno disputare mentalmente la partita giusta e dare tutto, facendo le cose nel miglior modo possibile. Al novantacinquesimo poi faremo le nostre valutazioni".