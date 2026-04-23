Sassuolo, Muric in dubbio per la sfida con la Fiorentina. Da valutare anche Bakola

Il Sassuolo è tornato ad allenarsi questa mattina al Mapei Football Center per preparare la sfida di domenica contro la Fiorentina. Come riportato da SassuoloNews, la seduta è iniziata con il consueto riscaldamento, per poi proseguire con esercitazioni sul possesso palla e lavori tecnico-tattici, prima di chiudersi con una partitella a campo ridotto.

Restano da monitorare soprattutto le condizioni di Aro Muric e Ulisses Garcia: entrambi non erano al meglio e sono rimasti in panchina contro il Como, ma filtra ottimismo sulla possibilità di vederli dal primo minuto contro i viola.

Da valutare anche Darryl Bakola, alle prese con una lieve distorsione al ginocchio sinistro rimediata in allenamento la scorsa settimana: il suo rientro sembra comunque vicino. La squadra tornerà in campo domani mattina per continuare la preparazione.