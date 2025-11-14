TMW News Italia, si pensa già ai play-off. Verso il derby della Madonnina

Durante il TMW News di oggi occhi puntati sulla nostra Nazionale che ieri ha battuto la Moldavia ma che per guadagnarsi la qualificazione ai mondiali dovrà passare dagli spareggi. Ne abbiamo parlato con Giampaolo Saurini, ex calciatore di Lazio e Cagliari. Con lui poi ci siamo soffermati anche sul campionato che tra una settimana ripartirà con il dodicesimo turno. Nel corso del programma vi proporremo anche le interviste al responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni e Samuele Angori del Pisa.

Gattuso respinge le critiche

Non è stata una prestazione brillante quella di ieri da parte dell'Italia ma il ct ha detto: "Ho visto un'Italia che ha giocato, siamo stati là e loro non hanno mai tirato in porta. Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto quello che dovevamo e dato minutaggio a dei ragazzi. Mi dispiace per i cori che ho sentito, è una vergogna. Pensiamo a lavorare, andiamo avanti. Sono amareggiato per certi cori che ho sentito, perché è il momento di stare uniti. La squadra sta combattendo in campo e venire in trasferta sentire tifosi che contestano la squadra non lo accetto. Noi comunque andiamo avanti. Non so da dove e da cosa nasca questa cosa, io so soltanto che è la prima volta che l'Italia vince sei partite alle qualificazioni per un Mondiale. Io sono sicuro che raggiungeremo il nostro obiettivo, ne sono certo".

Clicca sotto per guardare il TMW News