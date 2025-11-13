Under 21, Baldini: "La Polonia fa un 4-4-2 elastico, ma dipende da noi. Non sbagliare l'approccio"

La Nazionale Under 21 è pronta a volare a Stettino questo pomeriggio, per affrontare domani la Polonia. nel big match del girone E delle Qualificazioni a Euro 2027. “In questi giorni è andato tutto bene, i ragazzi ci hanno messo il cuore. - ha detto Silvio Baldini ai microfoni di Rai Sport - Conosciamo le insidie della partita, la Polonia è un’ottima squadra, fa un 4-4-2 elastico, nel quale gli attaccanti cercano di creare spazio per far uscire uno dei difensori. Ma sono convinto che faremo una grande prestazione: abbiamo lavorato con grande intensità sui movimenti da fare contro quel tipo di 4-4-2 e l’unico pericolo dipende da noi. Non bisognerà sbagliare approccio”.

Pietro Comuzzo, difensore degli azzurrini, già assapora l'esordio: “Sono entusiasta di poter finalmente giocare con questa maglia, così come di allenarmi con questo gruppo. Posso mettere la mia esperienza internazionale col club a disposizione dei compagni, con i quali condividiamo tutti la stessa voglia di migliorarci sempre. Stiamo bene tra noi e in campo si lavora duro. Il mister è per noi un valore aggiunto, che ci aiuta a crescere individualmente e come gruppo, perché poi in campo va la squadra e non il singolo”.

Luca Lipani ha ribadito l’importanza di quello che è stato fatto a Tirrenia in questi giorni: “Il percorso è quello giusto: abbiamo fatto allenamenti ad alta intensità. Le prossime saranno partite difficili, ma dobbiamo pensare a quello che sappiamo fare noi. Ci conosciamo più o meno tutti, anche con i nuovi, perché ci siamo incrociati nelle Nazionali Giovanili. Siamo un bel gruppo, ogni volta che ci ritroviamo è sempre bello stare insieme. Di lui - commenta Lipani - mi ha colpito il lato umano e l’entusiasmo che ci vuole trasmettere nel fare quello che alla fine ci piace fare da bambini. Perché, a volte, lo vediamo come un lavoro, ma poi è quello che sognavamo di fare da sempre”.