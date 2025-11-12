Pescara, in arrivo Gorgone in panchina: lo aveva già segnalato l'ex Baldini in estate
Tutto pronto, in casa Pescara, per l'arrivo di mister Giorgio Gorgone in panchina, con lo stesso che dovrebbe essere ufficializzato nella giornata odierna: come noto, l'ex allenatore della Lucchese sostituirà mister Vincenzo Vivarini, esonerato ieri dal club.
Proprio sul nuovo allenatore, emerge un interessante retroscena su La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi: "Gorgone era stato segnalato l’estate scorsa a Sebastiani da Silvio Baldini, dopo che il tecnico del ritorno in B aveva deciso di non restare. Altro filo rosso con Pescara: Gorgone è stato per quattro anni il secondo di Roberto Stellone - pescarese d’adozione e legatissimo a Sebastiani - a Frosinone: insieme in quattro stagioni hanno ottenuto il doppio salto dalla C alla A.
Numeri che, si legge, non hanno lasciato indifferente il presidente del Delfino, che alla fine ha scelto proprio lui: così, dopo la tosta annata alla Lucchese, Gorgone avrà adesso il compito di risistemare la squadra abruzzese, sia a livello tecnico che di classifica.
A tal proposito, analizziamo proprio la graduatoria cadetta quando sono andate in archivio 12 giornate:
Monza 26
Modena 25
Cesena 23
Frosinone 22
Venezia 19
Palermo 19
Juve Stabia 17*
Avellino 16
Reggiana 16
Carrarese 15
Catanzaro 15
Empoli 14
Padova 14
Virtus Entella
Bari 13*
Südtirol 12
Mantova 11
Spezia 8
Pescara 8
Sampdoria 7
*una gara in meno
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30