Under 21, Baldini sul ritorno di Comuzzo: "Chiarita la situazione col club e col ragazzo"

Silvio Baldini, tecnico dell'Under 21, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista delle gare contro Polonia e Montenegro. La squadra affronterà a Stettino i polacchi venerdì 14 novembre, mentre martedì 18 è previsto l’incontro col Montenegro a Niksic. "La Polonia ha dimostrato fin qui le sue qualità, basta guardare la classifica. Conosciamo le difficoltà di questa partita ma sono fiducioso: perché anche i ragazzi sanno che in questi casi devono dare il loro meglio rispetto a quelle gare che sembrano scontate, come è accaduto a noi con l’Armenia un mese fa, quando c’è voluto poi un tempo per venire a capo della situazione“, ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico. Sull’assenza di Ndour, Baldini ha anticipato: “Al suo posto, la prima scelta è quella di utilizzare Dagasso, come già accaduto nel secondo tempo contro l’Armenia“.

Sul ritorno di Comuzzo, Baldini ha detto: “Aveva avuto un problema di salute a settembre, poi non ho avuto più notizie da nessuno. In queste ultime settimane abbiamo chiarito la situazione con il club e con il ragazzo e quindi oggi è tornato con noi“.

Nella retroguardia mancherà il centrale del Napoli Luca Marianucci: “Come ho già detto al ragazzo, che con noi ha giocato 4 partite da titolare, con noi è partito benissimo ma poi le sue prestazioni sono calate. Nell’ultima partita, poi, ha preso un’ammonizione al 45’ del primo tempo che non mi è piaciuta, come non mi è piaciuto in quel caso il suo atteggiamento“.