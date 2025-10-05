Italiano si gode Cambiaghi: "Se inizia a fare gol, diventa veramente un grande giocatore"

Il Bologna dopo il pareggio in Europa League contro il Friburgo torna a vincere in Serie A e lo fa regalando spettacolo. Nel 4-0 con cui la squadra di mister Vincenzo Italiano travolge il Pisa al Dall'Ara, i gol portano tutti una firma diversa. Cambiaghi sblocca la gara al 24', poi si procura il rosso su Touré e dalla successiva punizione Moro (38') fa 2-0. I rossoblù chiudono poi la gara due minuti dopo, al 40', con Orsolini. Di Odgaard (53') il sigillo finale.

Vincenzo Italiano ha commentato così nel post partita la vittoria di oggi: “La classifica sarebbe ancora più bella con i due punti persi a Lecce in pieno recupero. Piano piano stiamo cercando di trovare i giusti ritmi, non è semplice giocare giovedì e domenica ma ci arriveremo".

E ancora: "Oggi spendo una parola speciale per Nicolò Cambiaghi, è in grande crescita e la convocazione con l’Italia è più che meritata. Se inizia ad aggiungere numeri importanti anche in termini di gol diventa veramente un grande giocatore”, le parole riportate dai canali ufficiali del Bologna.