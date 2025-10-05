Oggi al Dall'Ara arriva il Pisa. Il Corriere di Bologna: "Rossoblù a caccia del riscatto"

Inizio di stagione non semplice per il Bologna di Vincenzo Italiano che oggi contro il Pisa, alle 15:00, andrà a caccia del riscatto al Dall’Ara, dopo il pareggio della scorsa settimana contro il Lecce e quello di giovedì sera in Europa League contro il Friburgo.

Come spesso gli capita, il tecnico è pronto a cambiare alcune pedine rispetto alle ultime formazioni che si sono viste, a partire dai pali dove potrebbe esserci la prima chance stagionale per Ravaglia. In difesa a partire fuori, tra i centrali, dovrebbe essere Vitik, con Zortea e Miranda a coprire le zone laterali.

A centrocampo ci sarà Ferguson ma al suo fianco Freuler potrebbe beneficiare di un turno di riposo e quindi Moro scalda i motori. Sulla trequarti, alle spalle di Castro, ci saranno il solito Orsolini, Rowe a sinistra - alla prima da titolare in casa - e uno tra Fabbian e Bernardeschi.