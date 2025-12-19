Iuliano: "Se la Juve non fosse stata mandata in B avrebbe dominato per anni"

Intervenuto durante una puntata del podcast “Versus”, l’ex difensore della Juventus Mark Iuliano ha espresso il suo punto di vista sul ciclo di successi dell’Inter nel periodo successivo al 2006, provando a ridimensionarne la portata. Secondo Iuliano, infatti, i trionfi nerazzurri, culminati con la vittoria della Champions League nel 2010, non possono essere analizzati senza tenere conto del contesto di quegli anni.

A tal proposito, l’ex bianconero si pone una domanda: "Senza Calciopoli l'Inter avrebbe avuto il ciclo che ha fatto? Secondo me no. L'avrebbe fatto successivamente perché poi l'Inter è diventata una squadra importante con dei dirigenti importanti, ha iniziato a investire intelligentemente".

E poi ancora: "Se la Juve non fosse stata attaccata così tanto, mandata in Serie B, avrebbe continuato a essere la Juve, ovvero la squadra più importante del calcio italiano per moltissimi anni, perché aveva una squadra talmente forte e noi eravamo magari alla fine, però era uno squadrone pazzesco, una società perfetta e avrebbe dominato per tanti anni".