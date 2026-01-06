Iuliano esalta il Napoli. "Conte una garanzia. Con McTominay e Lobotka giocherei anche io"

Per parlare del momento di forma del Napoli, a Radio Kiss Kiss, è intervenuto l'ex calciatore compagno di Antonio Conte ai tempi della Juventus, Mark Iuliano. Queste le sue considerazioni sui partenopei: "Conte è la garanzia e lo avevo detto, le difficoltà esistono e vanno superate, le cose non possono andare sempre bene. Antonio ha sempre superato questi momenti, a maggior ragione questo con tutte le assenze che ha avuto".

Chi vede per la lotta scudetto?

"Sarà a tre con Napoli, Inter e Milan. I rossoneri hanno la settimana tipo e possono arrivare con le energie giuste fino in fondo, poi staremo a vedere perché le rose di Inter e Napoli sono superiori".

Come giudica il centrocampo azzurro?

"McTominay ha fatto una partita clamorosa a Roma, con lui e Lobotka potrei giocare anche io perché ti mettono sempre su una strada in discesa. Lo scozzese ha fatto una partita per il bene della sua squadra, poi la condizione fisica di Hojlund è strepitosa perchè porta via mezza difesa. Conte ha dovuto cambiare un progetto in corsa, se hai un allenatore normale vai nel baratro con lui no perché fa davvero tanta differenza".