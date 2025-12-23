Juventus, chi prendere a gennaio? Iuliano: "Ederson e Palestra per cambiare ambizioni"

Si avvicina il mercato di gennaio e la Juventus si guarda intorno in cerca dei profili giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è subentrato in corsa dopo l'esonero di Igor Tudor e, fino ad ora, si è limitato a gestire una squadra certamente non costruita per lui. Al contempo fra pochi giorni i bianconeri potranno eventualmente intervenire per apportare le modifiche del caso.

Ma con quali innesti? E in quali reparti? L'ex difensore bianconero, Mark Iuliano, nel corso di un'intervista rilasciata a TuttoJuve.com ha espresso il suo parere sul tema. Sottolineando innanzitutto come servirebbero giocatori da Juve: "Ma costano un sacco di soldi", ha riconosciuto.

Iuliano ha spiegato che nel mercato invernale è sempre difficile fare degli investimenti importanti "anche perché chi ha quelli bravi in genere tende li vuole tenere", al contempo però ha fatto dei nomi precisi da suggerire al club. "Un mio pallino che è Ederson" - ha spiegato - "(ma renderebbe fuori dall'Atalanta?) e Palestra del Cagliari che sta facendo una stagione strepitosa", ha aggiunto. "Con questi due, potresti seriamente iniziare a dire la tua in campionato", ha concluso, assicurando che con questi due giocatori le ambizioni sarebbero diverse rispetto ad oggi.