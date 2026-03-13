Non si dicevano bugie quando lo si dava per impossibile. Ma ecco perché Maignan ha rinnovato

Il suo rinnovo non era atteso. Anzi: era dato per impossibile, anche perché la situazione era realmente complicatissima. Poi, tra il lavoro di Allegri, la credibilità riacquistata dal progetto Milan e la buona predisposizione di entourage e dirigenza, la firma è arrivata. E Maignan è e rimarrà capitano del Milan praticamente a vita: “Essere capitano - ha spiegato il francese a Dazn - è una responsabilità e sono orgoglioso di esserlo: in un gruppo di venti o trenta giocatori ce n’è solo uno. Non devi recitare un ruolo: devi essere te stesso ed essere un esempio. È quello che cerco di fare ogni giorno, senza abusare della fascia o dello status. Se mi hanno dato la fascia è per quello che sono. In passato ho sempre detto agli allenatori del settore giovanile che non c’era bisogno di darmela, perché mi sentivo già capitano anche senza. Oggi averla è per me un motivo di orgoglio e di responsabilità.”

Meriti

Come detto, merito in questa scelta ce l'ha avuta Massimiliano Allegri: “Allegri è un mister che, per la gestione dello spogliatoio e per l’atteggiamento sul campo, è un top.” E poi sì, la maturazione, dopo un anno complicato per tutti, del progetto Milan: "La verità è che sono arrivato con una grande voglia di rivincita rispetto all’anno scorso. È stato questo il mio pensiero fin dall’inizio, e lo è ancora oggi.”

Al Milan

Il percorso di Maignan testimonia la capacità del Milan di accompagnare e sviluppare il talento verso la piena maturità sportiva e personale. “Il Milan è dove mi sono fatto vedere al mondo. Devi venire qui per capire cosa significhi davvero indossare questa maglia. Quando giochiamo si vede la grandezza del Club. Appena arriviamo a Milanello dobbiamo dare il massimo, per i bambini, per i nonni, per chi tifa Milan da generazioni. Questo è il nostro spirito e questo è il motivo per cui sarò milanista a vita.”