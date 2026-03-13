Premiata gioielleria Parma: d'estate sarà corsa al talento. Chi potrà partire?

Un finale di stagione che, una volta raggiunta la salvezza che adesso sembra quanto mai alla portata, potrà permettere al Parma di programmare il futuro. E anche al club del dirigente Federico Cherubini di capire chi potrà essere 'sacrificato' sull'altare del mercato. Con una specifica, chiarissima: la società di Kyle Krause non ha bisogno di vendere per sistemare i conti ma è chiaramente attenta a eventuali proposte da parte di altre società per i suoi gioielli.

Quali? Una volta rientrato dall'infortunio e recuperato al top, sarà da capire se il Parma deciderà di rinunciare a Zion Suzuki vista l'esplosione di Edoardo Corvi: sul giapponese, tra le altre, anche il Bayern Monaco e tante società in Premier League. La Juventus ma non solo è interessata e sta seguendo il regista Adrian Bernabé, per Mandela Keita c'è la fila: club inglesi, il Bologna, sirene anche dall'Inter. E poi Mateo Pellegrino, ariete argentino, tra i pochi veri nove del nostro campionato, uno che è seguito sia in italia che in Spagna dalle big. Last but not least, anche il terzino Sascha Britsghi, preso in estate dal Lucerna e già attenzionato in Premier e Bundesliga, così come il cenrale argentino Mariano Troilo che il Milan ha seguito anche nelle ultime gare.

Questo cosa significa? Che la società col mercato guidato da Cherubini sta lavorando benissimo. Che lo scouting coordinato da Massimiliano Notari funziona. Che Carlos Cuesta sta valorizzando al meglio i talenti messi a disposizione. Non giocherà in modo spettacolare questo Parma, forse. Ma tanto basta per salvarsi. E per mettere un mattone importante anche nelle casse...