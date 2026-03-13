Roma, gli ottavi si decideranno all’Olimpico. Ora testa al Como

Nessuno sorride e nessuno piange: il primo atto del derby italiano tra Bologna e Roma termina in parità. Dopo l’iniziale vantaggio di Bernardeschi, ci ha pensato Lorenzo Pellegrini a riportare i felsinei con i piedi per terra, ritrovando un gol su azione che mancava da novembre. Con questo risultato, la qualificazione ai quarti di finale si deciderà tutta allo Stadio Olimpico tra una settimana.

Nella conferenza stampa post partita, Gian Piero Gasperini ha voluto chiamare a raccolta i propri tifosi in vista della decisiva gara di ritorno, senza farsi mancare una frecciatina sull’arbitraggio: “Lo stadio ha condizionato in positivo il Bologna, ma giovedì prossimo toccherà a noi. Per il ritorno sarà difficile che con i nostri tifosi venga tollerato tutto ciò che è stato concesso stasera”.

A preoccupare, invece, sono le parole del tecnico sulle condizioni di Soulé: “Realisticamente penso che tornerà dopo la sosta, ma è difficile fare una previsione in questo momento”.

Ora non c’è tempo per riposare. Domenica alle 18.00 la Roma sarà impegnata in un’altra battaglia che potrebbe segnare concretamente la corsa al quarto posto: allo Stadio Senigallia gli uomini di Gian Piero Gasperini saranno ospiti del Como di Cesc Fabregas. Sarà quarta contro quinta, divise soltanto da una migliore differenza reti in favore dei lariani. Si prospettano sette giorni importanti per il futuro giallorosso.