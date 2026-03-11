Zazzaroni dopo i verdetti dell'Aia a Open Var: "Le verità postume alimentano solo polemiche"

Il tocco di braccio di Malinovskyi era punibile con il rigore, quello di Ricci no. Questo il responso del rappresentante dell'Aia Mauro Tonolini a Open Var.

Un verdetto che il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato così: "Soddisfatti? Ma neanche per sogno: le verità postume non aiutano, alimentano solo altre polemiche. E proprio per ridurre l numero delle decisioni soggettive è stato introdotto il Var, che però segue un protocollo troppo spesso sensibile ad errori e omissioni".

Il giornalista poi fa una richiesta agli arbitri: "Pretenderei che fossero capaci di fare il mestiere e che agissero sempre in buonafede., Chi non possiede il senso del gioco e chi commette una serie di errori gravi non può continuare a esercitare la professione".