Il Milan di Allegri ha +16 punti rispetto allo scorso anno, Zazzaroni: "Dicono giocasse meglio..."

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, dedica la sua analisi odierna alla vittoria del derby da parte del Milan. Questo un estratto delle sue parole: "Allegri è arrivato a 60. L’anno scorso a 60 dopo 28 giornate c’era il Napoli che a maggio vinse lo scudetto. Questo Milan non lo vincerà, il titolo, perché i 7 punti di vantaggio dell’Inter sono tanti, ma una fessura - giusto una fessurina - nelle certezze che sembravano ormai acquisite si è aperta. Un anno fa il Milan di punti ne aveva 44 e chiuse a 63, dicono che comunque giocasse meglio. Sai che gusto. Allegri, il pratico, ha vinto il secondo derby stagionale sempre 1-0 e sempre soffrendo.

Sui nerazzurri Zazzaroni ha proseguito così: "L’Inter ha giocato meglio, ma non bene. Hanno certamente pesato le assenze di qualità. Non tutti gli assenti sono uguali infatti. Affrontare un derby senza Lautaro, né Thuram e in parte Dumfries, ad esempio, è una sorta di disgrazia tecnico-tattica".

Infine, una battuta su Rafa Leao: "Non saprei come giudicare Leão: se inserirlo tra i presenti o tra gli assenti. Ieri sicuramente ingiustificato in entrambi i casi. PS. Un secondo dopo la fine della partita ho ricevuto un messaggio dal Brasile: 'Max è il migliore di tutti'. In Brasile di calcio non capiscono nulla".