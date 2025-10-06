Jasmin Kurtic su Gasperini: "Ti dà l'idea di poter battere chiunque. Se lo segui diventi speciale"

Jasmin Kurtic è intervenuto sulle frequenze di Tele Radio Stereo per parlare dell'inizio di stagione della Roma di Gian Piero Gasperini, suo ex tecnico ai tempi dell'Atalanta. Queste le sue parole: "Ci sono molte differenze tra la mia Atalanta e questa Roma. Noi avevamo meno qualità tecnica, ma eravamo una macchina perfetta dal punto di vista collettivo. Tutti si muovevano in sincronia: i centrali arrivavano in area a servire assist, i quinti si inserivano e chiudevano le azioni, ogni movimento era studiato nei dettagli. La Roma ha più talento, ma deve ancora imparare a interpretare fino in fondo quel tipo di calcio, dove la squadra viene prima di tutto".

Sul così detto 'effetto Gasp': "All’inizio perdevamo spesso, ma lavoravamo durissimo. Poi, dal sessantesimo in poi, volavamo. Gasperini ti costruisce come giocatore e come uomo: dopo un po’ senti davvero di poter battere chiunque. È una questione di mentalità, di disciplina e fiducia nel lavoro quotidiano

Ogni squadra che lo segue diventa speciale. Anche la Roma sta imparando a farlo: serve tempo, ma quando il gruppo entra nei suoi meccanismi, può arrivare ovunque".