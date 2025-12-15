Koné il colpaccio estivo del Sassuolo: quanto è costato, a quanto può partire (in estate)

Ismael Koné sabato sera ha realizzato un gol da vero fuoriclasse. Dopo il suggerimento di Pinamonti, il centrocampista canadese ha agganciato il pallone in corsa mentre era in equilibrio precario e poi ha infilato Maignan con una conclusione in diagonale. "Potevamo anche vincere, ma giocavamo contro una squadra molto forte. Gli inserimenti fanno parte del mio gioco, devo continuare a farlo", ha dichiarato il calciatore classe 2002 al termine della gara contro il Milan pareggiata 2-2.

Koné fin dal suo arrivo è stato messo al centro del Sassuolo. Sabato sera Fabio Grosso, in conferenza stampa, l'ha elogiato per il suo terzo gol in tredici gare con la maglia neroverde ma non solo: "Isma è un potenzialmente forte, molto. Ha qualità grandi. Deve essere bravo a dare continuità a quelle che sono le sue doti, perché può essere quello il punto da dover migliorare. Tecnica, quantità, qualità. Caratteristiche di giocatori forti".

Quattro mesi e mezzo dopo lo sbarco di Koné a Reggio Emilia, si può parlare di un vero e proprio colpaccio del Sassuolo. La società di proprietà della famiglia Squinzi l'ha prelevato a fine luglio dall'Olympique Marsiglia con la formula del prestito oneroso a 2.5 milioni di euro con obbligo di riscatto condizionato. In pratica, se Grosso e i suoi ragazzi si salveranno nelle casse dell'OM andranno dieci milioni di euro oltre a una percentuale su una futura rivendita che - stando così le cose - avverrà a una cifra decisamente più alta.

Già, perché Koné che è sbarcato in Europa nel 2023 grazie al Watford mese dopo mese sta sempre più aumentando il suo valore. Il Sassuolo sicuramente non lo venderà a gennaio, ma in estate è possibile un'asta a cifre molto più alte rispetto a quanto lo pagherà il Sassuolo. Già oggi parliamo di una valutazione che si aggira sui 25-30 milioni di euro.