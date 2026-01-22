Jonathan David convince Llorente: "Gli faccio i complimenti per il secondo tempo"

L'ex attaccante Fernando Llorente ha seguito la partita di Champions League tra Juventus e Benfica sul prato dello Stadium per Prime Video e al termine della partita ha fornito la sua analisi ai microfoni dell'emittente: "Sul gol di McKennie è stato molto bravo David, c'è stata una bella combinazione e poi l'americano è stato devastante. Cresce di continuo, ogni anno si dice che va via e poi invece…".

Prosegue e conclude quindi Llorente, analizzando la prestazione individuale di Jonathan David: "Il primo tempo e l'inizio del secondo per lui sono stati difficili, ma dopo il gol di Thuram le cose sono cambiate per tutta la Juventus. Il Benfica è calato, si sono disconnessi e si è vista un'altra Juve. David ha fatto molto bene sui due gol e gli faccio i complimenti per il secondo tempo".

Nelle pagelle di TMW di Juventus-Benfica alla fine è arrivato un 6,5 come giudizio in pagella per Jonathan David. Con la seguente motivazione ad accompagnare la valutazione numerica: "Nel complesso non è una prestazione troppo brillante, nel primo tempo va moscio a colpire di testa un pallone invitante. Riesce però a entrare nelle azioni di entrambi i gol facendo assist e non è banale".