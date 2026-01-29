Llorente: "Mi sono emozionato un po' troppo al 2-1 del Napoli, non mi aspettavo il ribaltone"
Fernando Llorente, ex attaccante del Napoli, commenta così la sconfitta degli azzurri contro il Chelsea e l'eliminazione in Champions League: "Il primo tempo è stato bellissimo, io mi sono emozionato un po' troppo quando il Napoli era avanti, non mi aspettavo quello che è accaduto nel secondo tempo. A fare la differenza è stata la qualità di Joao Pedro e i suoi due gol".
