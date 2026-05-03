TMW Jonathan David stecca col Verona, Spalletti lo toglie: brusii e fischi dello Stadium

È servito l'ingresso di Dusan Vlahovic per ritrovare la parità contro il Verona, dopo la rete di Bowie nel primo tempo a minare le certezze della Juventus. Ma chi ha lasciato a desiderare è stato Jonathan David: l'attaccante canadese ha perso tutti i duelli aerei e la maggior parte dei duelli con Edmundsson, che lo ha annullato.

Così Luciano Spalletti, tecnico bianconero, lo ha tolto dal campo al minuto 70 per favorire l'ingresso di Miretti. L'Allianz Stadium però non ha risparmiato l'ex Lille, tra fischi e brusii per diffondere il proprio dissenso per una stagione fin qui deludente.

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