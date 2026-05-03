Juventus, non solo la Turchia su David: l'attaccante piace anche all'Aston Villa

Che Jonathan David sia in uscita non è una novità. L'attaccante della Juventus non ha inciso nella stagione che sta per concludersi. Arrivato in estate dal Lille ha disatteso le aspettative rendendo al di sotto delle sue potenzialità. Eppure le occasioni concesse non sono state poche con 43 presenze fra le varie competizioni ma soltanto sei reti in campionato e due in Champions League. Per la prossima stagione dalle parti della Continassa starebbe pensando quindi ad una cessione per puntare poi su altri profili.

E il centravanti, nonostante una stagione difficile, sembra comunque avere mercato. Come abbiamo riportato qualche giorno fa, il ritorno in Ligue 1 sembra essere molto difficile a causa dell'ingaggio comunque alto che percepisce il giocatore. In Turchia invece godrebbe degli estimatori nel Fenerbahce mentre sarebbe più difficile l'ipotesi Galatasaray a meno che in estate non dovesse partire Osimhen.

Il giocatore però piace anche oltre Manica. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, fra i club che sarebbero interessati ci sarebbe anche l'Aston Villa che potrebbe anche arrivare ad avanzare un'offerta nella prossima sessione di calciomercato. La situazione è costante evoluzione, vedremo quale sarà la sua destinazione in sede di trattative. La possibilità è che sia lontana da Torino.