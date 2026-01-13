Julio Baptista: "Spalletti un grande, la Juve non stupisce. De Rossi? Servono allenatori così"

Intervistato da Tuttosport, l'ex trequartista Julio Baptista ha detto la sua sul momento della Roma e non soltanto, perché si è espresso anche su due allenatori che conosce bene per il suo trascorso in giallorosso.

Uno è Daniele De Rossi, dal cui arrivo in panchina il Genoa ha iniziato a correre a un passo differente in campionato. Ne parla così Julio Baptista, che con DDR ha giocato nella Capitale: "Ha sempre avuto un carattere forte e dava grande attenzione alle situazioni tecnico-tattiche. Sta facendo bene al Genoa e spero possa fare una grande carriera pure in panchina. Servono giovani e con idee moderne, come lui".

L'altro è Luciano Spalletti, oggi allenatore della Juventus e tecnico anche ai suoi tempi alla Roma. Si esprime così sul suo operato in bianconero Julio Baptista: "Un grande, tra i migliori avuti in carriera. Non sono sorpreso che la Juve stia tornando in alto grazie al suo arrivo".

