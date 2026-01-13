Julio Baptista: "Ha ragione Gasperini, la Roma davanti manca. Wesley? Potenziale top"

Julio Baptista, ex fantasista della Roma, è stato intervistato da Tuttosport, per parlare di vari argomenti inerenti al mondo giallorosso: "Di questa squadra mi piace Soulé, ha talento e sta crescendo bene. Può diventare fortissimo. Davanti mi sembra che alla Roma qualcosa serva, Gasperini ha ragione perché le partite le vinci con i giocatori di qualità. Comunque possono arrivare tra le prime quattro".

Chi sta brillando in questa Roma è un suo connazionale, Wesley. E Julio Baptista ne parla in questi termini: "Molto bravo e i brasiliani in Italia si trovano sempre bene. Ha il talento per diventare uno dei top al mondo nel suo ruolo. Bel colpo della Roma".

Non solo la Roma, però, perché a Baptista vengono fatte anche domande sulla Juventus, allenata dal suo ex tecnico Spalletti: "Un grande, tra i migliori avuti in carriera. Non sono sorpreso che la Juve stia tornando in alto grazie al suo arrivo". Un altro ex Roma che sta lasciando il segno nella sua realtà è Daniele De Rossi, che ha fatto cambiare passo al Genoa: "Ha sempre avuto un carattere forte e dava grande attenzione alle situazioni tecnico-tattiche. Sta facendo bene al Genoa e spero possa fare una grande carriera pure in panchina. Servono giovani e con idee moderne, come lui".