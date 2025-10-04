Juric-Atalanta, una grande chimica nerazzurra all'insegna del "Mola Mia"

La squadra è sempre lo specchio del suo allenatore: dal credo tattico ai moduli, ma soprattutto sotto il profilo del carattere che se coincide con il DNA della squadra che si guida allora l'intesa diventa perfetta e con grandi margini di miglioramento.

Per Ivan Juric Spalato sarà anche Spalato, ma gli elementi in comune con Bergamo e i bergamaschi sono tanto abbondanti quanto oggettivi, a tratti commoventi. L'arte del duro lavoro faticando anche di più rispetto agli altri, il fatto di non esentarsi dalla "Maglia Sudata" neanche nei momenti più difficili (cercando sempre di imparare) e nel mezzo un detto comune: "Nikad ne odustaj", la versione croata del "Mola Mia" dove fino alla fine bisogna cercare di vincere dando il 110%.

L'Atalanta di Juric è tutto questo. Una squadra che forse non sarà "Champagne e caviale" come quella di Gasperini, ma sicuramente più casereccia in puro stile "pizza e birra" con sempre il solito filo conduttore: tentare di vincere indipendentemente dal "come". Già, perché nonostante la Dea sia una squadra che deve scoprirsi, non esente ovviamente da pro e contro, è un blocco che ha pur sempre tentato di portare a casa i tre punti in qualsiasi modo (bel gioco o meno).

Avere sempre l'ultima carta da giocare, il non accontentarsi mai puntando tutto sul sacrificio. L'Atalanta contro il Brugge passa in svantaggio, ma continua a lottare trovando il pareggio per poi provare a vincerla a tutti i costi. Vittoria arrivata da un altro uomo scuola Spalato come Mario Pasalic (trascinatore e simbolo atalantino): il tutto sotto la Curva Pisani nell'abbraccio generale all'insegna della compattezza tra mister e squadra.

La chimica tra Juric e l'Atalanta sta anche nell'esultanza con i tifosi nel dopogara: il duro lavoro ripagato tra il successo e il sostegno di tutto il popolo nerazzurro. La stagione è ancora lunga, ma mister Ivan sta dimostrando di andare oltre tutto rimarcando il concetto del "Mola Mia": quello che serviva per essere da Atalanta, puntando sempre più in alto.