Questa sera l'Atalanta ospita il Como. L'Eco di Bergamo titola: "Juric in emergenza"
TUTTO mercato WEB
È emergenza totale per Ivan Juric, che questa sera contro il Como dovrà fare a meno anche di Kossounou e Bellanova, che vanno ad unirsi a quelli di Scalvini, Scamacca, Kolasinac, Bakker, Zalewski, oltre all’assenza per squalifica di De Roon.
I nerazzurri però, freschi di vittoria in Champions League con il Club Brugge, vogliono raggiungere il sesto risultato utile consecutivo in campionato. Per la formazione, in difesa oltre Djimsiti e Ahanor, ballottaggio tra Hien (in dubbio) e un possibile riadattamento di Musah. Davanti possibile la conferma del tridente di Samardzic-Sulemana-Krstovic.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Le più lette
2 Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
4 Lazio-Torino, le probabili formazioni: Hysaj gioca a destra e c'è il ritorno di Tavares a sinistra
Ora in radio
Primo piano
"La nostra maglia sventola sulle barche della Flotilla": parla il direttore del club cileno Palestino
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
Calcio femminile
IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A Women