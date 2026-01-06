Juve, David apre e chiude il girone di andata: in gol dopo 135 giorni, non gli era mai successo

Jonathan David chiude il girone di andata come lo aveva aperto: gli unici due gol del canadese della Juventus in questo campionato di Serie A sono arrivati infatti - con Parma e Sassuolo - alla prima e alla diciannovesima giornata. Non un’abitudine, per lui.

Come evidenziato da Opta, con la rete di oggi l’ex Lille ha infatti interrotto un periodo senza gol di 135 giorni (16 partite): è il digiuno da reti più lungo nella sua carriera tra Ligue 1 e Serie A.