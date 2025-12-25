Juve, Douglas Luiz potrebbe tornare: non è sicuro che scatti l'obbligo di riscatto. I dettagli

Dopo una stagione con più luci che ombre alla Juventus lo scorso anno l'avventura di Douglas Luiz in bianconero si è conclusa la scorsa estate, con la cessione in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al Nottingham Forest. Nel futuro del centrocampista potrebbe comunque far ritorno a Torino a giugno, visto che non è scontato che il brasiliano riesca a mettere insieme il numero di presenze necessarie a far scattare l'obbligo di acquisto per il club inglese.

Nel momento in cui è stato siglato l'accordo tra la Juventus e il Nottingham Forest i due club hanno stabilito che per rendere definitivo il trasferimento del giocatore oltremanica, Douglas Luiz dovrà giocare almeno 15 partite da 45 minuti ma fino a oggi, complice anche un infortunio muscolare alla coscia che lo ha fermato più di una volta in questa stagione, il centrocampista ha collezionato soltanto 8 presenze da almeno un tempo tra Premier, Europa League ed EFL Cup.

Appena superata dunque la metà delle partite, con il tempo che ancora gioca dalla parte della Juve, ma visti i tanti stop a causa di problemi fisici non è ancora certa la cessione a titolo definitivo di Douglas Luiz da parte dei bianconeri, che sperano di poter incassare i 25 milioni di euro fissati la scorsa estate nell'accordo con il Nottingham Forest, ai quali potranno aggiungersi 3,5 milioni di bonus. Per il prestito di quest'anno gli inglesi hanno già pagato 3 milioni alla Juve.