Ufficiale

Douglas Luiz è dell'Aston Villa. Il comunicato della Juventus sulla cessione

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 19:22Serie A
Simone Bernabei

Douglas Luiz è un nuovo giocatore dell'Aston Villa. Il brasiliano torna così nel club in cui era esploso, portando la Juventus a sborsare 50 milioni per il suo cartellino. Dopo una stagione da dimenticare in bianconero e gli ultimi 6 mesi in prestito al Nottingham Forest, il brasiliano è stato annunciato dal club di Birmingham e contestualmente anche dalla Juventus. Questa la nota dei bianconeri con i dettagli economici:

"Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica che, in relazione a quanto già reso noto con il comunicato del 21 agosto 2025, il calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo è rientrato dal prestito. Contestualmente, Juventus comunica di aver raggiunto un accordo con la società Aston Villa Football Club per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, a fronte di un corrispettivo di € 2 milioni.

L’accordo prevede inoltre un’opzione, in favore dell’Aston Villa, per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi".

