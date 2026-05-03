Juve e Inter su Pellegrini, ma la Roma lavora per convincerlo a rinnovare il suo contratto

La Roma è al lavoro per convincere Lorenzo Pellegrini a rinnovare il suo accordo in scadenza a giugno. Lo scrive stamattina il Corriere dello Sport, secondo il quale il centrocampista classe 1996 sarebbe ancora dubbioso sul da farsi a causa del contratto che gli avrebbe presentato la società dei Friedkin: si tratterebbe infatti, di una proposta da 3 milioni di euro a stagione, ovvero la metà di quanto attualmente guadagnato da Pellegrini nella capitale.

Su Pellegrini, inoltre, ci sarebbe l'interesse di Juventus e Inter: bianconeri e nerazzurri - si legge sul quotidiano - potrebbero mettere sul piatto qualcosa in più rispetto a quanto proposto dalla Roma, ma, difficilmente, arriverebbero a 6 milioni di euro a stagione.

I numeri stagionali di Pellegrini

Lorenzo Pellegrini in questa stagione ha collezionato 33 presenze con 7 gol e 4 assist tra le fila dei giallorossi.