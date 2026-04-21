TMW "Con Spalletti grande rapporto". Pellegrini strizza l'occhio alla Juve: il 10 e l'avventura in Nazionale

"Col mister ho un grande rapporto. Abbiamo vissuto dei momenti fantastici e ho apprezzato la bella persona e l’allenatore fuori dal normale che è". Così Lorenzo Pellegrini ieri ha strizzato l'occhio alla Juventus e Luciano Spalletti, che farebbe carte false per averlo di nuovo a disposizione, stavolta in bianconero. Con Yildiz al suo fianco, il talento dell'ex capitano della Roma sarebbe sicuramente valorizzato, e lo stesso centrocampista non sembra escludere questa suggestiva possibilità.

Maglia numero 10 azzurra

Nel suo periodo da commissario tecnico azzurro, Spalletti lo ha subito inserito come elemento chiave del centrocampo offensivo, affidandogli spesso la maglia numero 10, il ruolo di trequartista e buona parte dei calci piazzati. Il suo rendimento è stato altalenante: positivo per leadership e qualità tecniche, ma condizionato da infortuni ricorrenti e da una forma non sempre brillante con la Roma, che gli ha impedito di diventare un titolare fisso.

Titolare e giocatore chiave all'Europeo

Spalletti ha più volte sottolineato la sua “personalità” e “visione di gioco”, continuando a convocarlo nonostante la concorrenza a centrocampo. In campo ha brillato soprattutto all’Europeo 2024 (4 presenze, 1 assist contro l’Albania nel 2-1 del debutto), dove è sceso in campo in tutte le partite degli Azzurri fino agli ottavi contro la Svizzera.