Juve, il mercato di gennaio sempre più vicino: la gestione fra entrate e uscite

Manca poco più di una settimana all’apertura della sessione invernale di calciomercato e mai come quest’anno per la Juventus sarà un gennaio in cui andare a riparare quanto si è rotto all’interno della rosa di Massimiliano Allegri con le problematiche legata a Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Occhi puntati sul reparto di centrocampo dunque per Cristiano Giuntoli e il suo team a caccia del profilo giusto in giro per l’Europa.

Mercato in entrata: occasione o investimento, ma il profilo deve piacere ad Allegri.

Profonda attenzione viene data all’equilibrio del gruppo in quel della Continassa. Perché la squadra ha saputo stringersi nelle difficoltà e raggiungere risultati soddisfacenti proprio grazie al sacrificio di ogni singolo interprete. Così l’innesto cercato sul mercato, in una sessione complicata come quella di gennaio, dovrà essere qualcuno capace di inserirsi nella maniera migliore in un gruppo consolidato. Che sia l’occasione in prestito dal Manchester City Phillips (le cui caratteristiche a oggi non convincono Allegri) o un investimento più sul futuro come Samardzic (ritenuto un profilo più adatto), le valutazioni saranno più che mai a 360 gradi.

Mercato in uscita: Huijsen pronto a salutare, Nicolussi Caviglia legato a un acquisto.

Solo una formalità l’addio del 2005 Dean Huijsen pronto a raggiungere gli altri tre giovani che la Juventus ha prestato la scorsa estate al Frosinone Barrenechea, Kaio Jorge e Soulé. Proprio quest’ultimo è oggetto di tanti sondaggi arrivati dalla Premier League dopo uno splendido avvio di stagione e non è un segreto che Madama ascolterà eventuali offerte. Stessa sorte anche per un altro 2003 come Samuel Iling-Junior utilizzato poco da Allegri ma che piace a diversi club d’oltremanica. Nicolussi Caviglia è legato invece a un’eventuale entrata nel reparto di mezzo che potrebbe abbassarne ancor di più il minutaggio. Qualche voce infine su Alex Sandro: il brasiliano è destinato a salutare Torino in estate, difficile che possa farlo nel mese di gennaio considerata anche la partenza di Huijsen.