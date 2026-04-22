Il Chelsea esonera l'allenatore, il Napoli incontra Maresca. Le top news delle 22

Movimenti importanti sulle panchine d'Europa, col Chelsea che questo pomeriggio ha annunciato l'esonero di Liam Rosenior. Per il finale di campionato, la panchina dei Blues è stata affidata a Calum McFarlane, promosso traghettatore fino al termine della stagione. Uno scossone legato ai recenti risultati negativi, nonostante lo stesso Rosenior avesse firmato pochi mesi fa un contratto fino al giugno del 2032.

Restando a Londra, da segnalare i primi movimenti del Napoli per cercare l'eventuale dopo Antonio Conte, col presidente Aurelio De Laurentiis che a più riprese si è detto desideroso di definire quanto prima la questione. E così gli emissari azzurri sono volati in Inghilterra e hanno incontrato per un sondaggio esplorativo Enzo Maresca, ex proprio del Chelsea. Il tecnico italiano ha dato disponibilità di massima, pur sottolineando come siano in corso contatti per il dopo Guardiola al Manchester City.

Restando al Napoli, fanno discutere i nuovi presunti problemi raccontati dal Belgio per Romelu Lukaku. Il centravanti, dopo la toccata e fuga in Italia, è tornato in patria per portare avanti il suo recupero. Ma oggi si sarebbe fermato per un nuovo problema, ancora tutto da verificare, alla caviglia durante la seduta di allenamento individuale. Nelle prossime ore possibili aggiornamenti in arrivo.