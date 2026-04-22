Possibile futuro ancora in Turchia per Noa Lang: il Besiktas (in cui è già stato) ci prova

Possibile futuro ancora in Turchia per Noa Lang, attaccante di proprietà del Napoli ma in prestito al Galatasaray dal mese di gennaio. Dalle informazioni provenienti dalla Turchia, i giallorossi non sembrano intenzionati ad attivare la clausola di riscatto dell'olandese, destinato così a rientrare al Napoli.

Secondo Sporx, però, come detto il futuro potrebbe essere ancora in Turchia. Nei giorni scorsi infatti il Besiktas avrebbe incontrato l'entourage del giocatore per capire le condizioni di un suo eventuale acquisto e la disponibilità. E prossimamente, si legge, è già in programma un incontro col Napoli per discutere della questione, col Besiktas che avrebbe intenzione di mettere sul piatto una proposta di prestito con diritto di riscatto.

Piccola curiosità: nel 2010 un giovanissimo Noa Lang aveva già vestito la maglia delle giovanili del Besiktas per alcuni mesi, arrivando in Turchia in prestito dal Feyenoord, club in cui sarebbe poi tornato al termine della stagione.